Королева Єлизавета II і Меган Маркл вперше вийшли у світ разом (фоторепортаж, видео)

Герцогиня вперше відвідує захід з королевою без свого чоловіка принца Гаррі.

Королева Єлизавета II і герцогиня Сассекська відвідали графство Чешир - це перший королівський захід, у якому вони беруть участь разом.

Королева і герцогиня Меган офіційно відкрили міст Mersey Gateway і честерский театр Storyhouse, передає ВВС.

Герцогиня вперше відвідує захід з королевою без свого чоловіка принца Гаррі. Тисячі людей зібралися на вулицях Честера за кілька годин до прибуття Єлизавети II і герцогині Сассекської. З цієї нагоди в графстві продаються прапори та сувеніри.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.