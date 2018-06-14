Зірка "Чужий проти Хижака" вкусила Бейонсе за обличчя

Актриса вела себе неприйнятно і загравала до чоловіка Бейонсе Джей Зі.

Актриса Тіффані Хеддиш розповіла про сцену ревнощів Бейонсе на одній з вечірок.

Раніше в коментарі GQ Хеддиш поділилася подробицями інциденту, який мав місце в грудні минулого року, пише ТСН.

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За словами Тіффані, на цій вечірці була одна досить відома актриса, яка вела себе неприйнятно і загравала до чоловіка Бейонсе Джей Зі. Співачці це не сподобалося, про що вона повідомила.

"Там була одна акторка, котра дуже викаблучувалася. І вона вкусила Бейонсе в обличчя. Бейонсе вилетіла звідти... кинулася до Джей Зі: "Джей! Іди сюди! Ця с*ка...", і вхопилася за нього. Вони повернулися до зали. Я запитала: "Що сталося?" Повз проходила подруга Бейонсе і сказала: "Та с*ка щойно вкусила Бейонсе, можеш у таке повірити?" - пригадала Хеддіш.

Тіффані хотіла заступитися за Бейонсе, однак зірка попросила Тіффані не робити цього, оскільки її кривдниця була під наркотиками.

"Бейонсе сиділа в барі, я запитала її: "Вона справді тебе вкусила?" Вона відповіла: "Так." Я їй: "Їй сьогодні таки надеруть дупу." А вона мені: "Тіффані, ні. Не роби цього. Та с*чка під наркотиками. Вона навіть не п'яна. С*чка під наркотиками. Вона не завжди така. Просто охолонь", - сказала подрузі співачка.

Хеддиш вирішила розсекретити ім'я кривдниці Бейонсе. За її словами, зірка піддалася атаці з боку актриси Сені Латан, відомої за фільмами "Любов і баскетбол", "Темний цукор" і "Чужий проти Хижака".