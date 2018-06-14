«Зграя виживає»: зірка «Гри престолів» зробила тату зі спойлером серіалу (фото)

Восьмий і фінальний сезон серіалу «Гра престолів» за мотивами книжкової саги Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я» вийде на каналі HBO в 2019 році.

Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер зробила натяк на те, хто виживе у фіналі фантастичного телепроекту.

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Портал Mashable звернув увагу на фото, на яких відзначена Тернер — серед них виявилося татуювання з головою лютововка: тотемної тварини сім'ї Старк, чию спадкоємицю Сансу Старк актриса грає в серіалі.

Також тату містить напис: «Зграя виживає». Це дає надію на те, що члени сім'ї Санса переживуть восьмий сезон серіалу, в якому смерть головних героїв — нерідка справа.

Рука на фото дійсно належить Софі Тернер — тату-майстер підпису дякує їй за зустріч.

Восьмий і фінальний сезон серіалу «Гра престолів» за мотивами книжкової саги Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я» вийде на каналі HBO в 2019 році. У новому сезоні буде всього 6 епізодів.