«Зграя виживає»: зірка «Гри престолів» зробила тату зі спойлером серіалу (фото)

21:20, 14 червня 2018
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У зірки Ігри престолів на тілі помітили спойлер / HBO

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Портал Mashable звернув увагу на фото, на яких відзначена Тернер — серед них виявилося татуювання з головою лютововка: тотемної тварини сім'ї Старк, чию спадкоємицю Сансу Старк актриса грає в серіалі.

Також тату містить напис: «Зграя виживає». Це дає надію на те, що члени сім'ї Санса переживуть восьмий сезон серіалу, в якому смерть головних героїв — нерідка справа.

Рука на фото дійсно належить Софі Тернер — тату-майстер підпису дякує їй за зустріч.

Восьмий і фінальний сезон серіалу «Гра престолів» за мотивами книжкової саги Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я» вийде на каналі HBO в 2019 році. У новому сезоні буде всього 6 епізодів.

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Теги: #Гра престолів