Опра Вінфрі буде працювати на Apple
14:10, 16 червня 2018Світ
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Телеведуча буде виробляти оригінальні програми.
Опра Вінфрі / REUTERS
Корпорація Apple підписала контракт з Опрою Вінфрі, легендарною телеведучою і засновницею медіа-імперії.
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Apple повідомила, що Вінфрі буде виробляти "оригінальні програми, щоб використовувати її незрівнянну здатність з'єднувати аудиторії у всьому світі", передає Голос Америки. Поки невідомо, що за програми буде виробляти Опра.
В останні роки Apple вийшла на ринок виробництва оригінального контенту, конкуруючи з такими гравцями, як Amazon і Netflix, і залучає «зірок» для створення своєї продукції – серед них режисер Стівен Спілберг, актриси та продюсери Різ Уізерспун і Дженніфер Аністон.
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