Опра Вінфрі буде працювати на Apple

Телеведуча буде виробляти оригінальні програми.

Корпорація Apple підписала контракт з Опрою Вінфрі, легендарною телеведучою і засновницею медіа-імперії.

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Apple повідомила, що Вінфрі буде виробляти "оригінальні програми, щоб використовувати її незрівнянну здатність з'єднувати аудиторії у всьому світі", передає Голос Америки. Поки невідомо, що за програми буде виробляти Опра.

В останні роки Apple вийшла на ринок виробництва оригінального контенту, конкуруючи з такими гравцями, як Amazon і Netflix, і залучає «зірок» для створення своєї продукції – серед них режисер Стівен Спілберг, актриси та продюсери Різ Уізерспун і Дженніфер Аністон.