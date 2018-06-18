Студія Disney оприлюднила дати своїх прем'єр до 2020 року

До кінця поточного року в прокат вийдуть п'ять фільмів.

Студія Disney назвала дату виходу нових фільмів на період до 2020 року. До кінця поточного року в прокат вийдуть п'ять фільмів, повідомляє THR.

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Так, у 2018 році вийдуть фільми:

"Людина-мураха і Оса" — 6 липня

"Крістофер Робін" — 3 серпня

"Ральф проти інтернету" — 21 листопада

"Лускунчик і чотири королівства" — 2 листопада

"Мері Поппінс повертається" — 25 грудня

У 2019 році відбудуться прем'єри:

"Капітан Марвел" — 8 березня

"Дамбо" — 29 березня

"Месники 4" — 3 травня

"Аладдін" — 24 травня

"Історія іграшок 4" — 21 червня

"Король Лев" — 19 липня

"Артеміс Фаул" — 9 серпня

"Ноель" — 8 листопада

"Холодне серце - 2" — 27 листопада

"Круїз джунглями" — 20 грудня

"Зоряні війни. Епізод 9" — 20 грудня

У 2020 році вийдуть:

"Мулан" — 27 березня

"Індіана Джонс 5" — 10 липня