Студія Disney оприлюднила дати своїх прем'єр до 2020 року
12:23, 18 червня 2018Світ
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До кінця поточного року в прокат вийдуть п'ять фільмів.
REUTERS
Студія Disney назвала дату виходу нових фільмів на період до 2020 року. До кінця поточного року в прокат вийдуть п'ять фільмів, повідомляє THR.
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Так, у 2018 році вийдуть фільми:
"Людина-мураха і Оса" — 6 липня
"Крістофер Робін" — 3 серпня
"Ральф проти інтернету" — 21 листопада
"Лускунчик і чотири королівства" — 2 листопада
"Мері Поппінс повертається" — 25 грудня
У 2019 році відбудуться прем'єри:
"Капітан Марвел" — 8 березня
"Дамбо" — 29 березня
"Месники 4" — 3 травня
"Аладдін" — 24 травня
"Історія іграшок 4" — 21 червня
"Король Лев" — 19 липня
"Артеміс Фаул" — 9 серпня
"Ноель" — 8 листопада
"Холодне серце - 2" — 27 листопада
"Круїз джунглями" — 20 грудня
"Зоряні війни. Епізод 9" — 20 грудня
У 2020 році вийдуть:
"Мулан" — 27 березня
"Індіана Джонс 5" — 10 липня
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