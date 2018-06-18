Орландо Блум сходив з Кеті Перрі на побачення в ресторан, в якому у нього була інтрижка з офіціанткою (фото)

Втім, Кеті Перрі ця історія, схоже, анітрохи не бентежить: минуле ловеласа Блума залишилося в минулому.

Кеті Перрі прилетіла до Лондона на прем'єру спектаклю, в якому бере участь Орландо Блум.

Після фінальних овацій вони вирішили відзначити успіх постановки в ресторані Chiltern Firehouse. Вибір закладу здивував папарацці, пише Hello.

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Рік тому цей ресторан, Chiltern Firehouse, з ім'ям Орландо Блума фігурував у скандальних новинах. Блум, на той момент вільний від відносин, завів скороминущу інтрижку з офіціанткою - ніч вони провели разом. Широкого розголосу історія отримала наранок. Дізнавшись про те, що трапилося, роботодавець дівчини негайно її звільнив. Та й Блум поспішив виставити випадкову гостю за двері, незважаючи на її захоплені відгуки про нього як про коханця.

Втім, Кеті Перрі ця історія, схоже, анітрохи не бентежить: минуле ловеласа Блума залишилося в минулому. Принаймні в цей вечір Орландо і Кеті виглядали дуже щасливими. А після вечері, взявшись за руки, разом поїхали на таксі.