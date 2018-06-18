Помер один з продюсерів фільму "Обличчя зі шрамом"

Причиною смерті Мартіна Брегмана став крововилив у мозок. Дата і місце похорону поки не відомі.

У віці 92 років помер американський продюсер Мартін Брегман, відомий по роботі над драмою «Обличчя зі шрамом» з Аль Пачіно.

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Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на дружину продюсера. За її словами, причиною смерті Мартіна Брегмана став крововилив у мозок. Дата і місце похорону поки не відомі.

Мартін Брегман виступив продюсером ще кількох кінострічок за участю Аль Пачіно, в числі яких «Серпіко» (1973 рік), «Шлях Карліто» (1993) і «Собачий полудень» (1975), який був номінований на «Оскар» як кращий фільм.

Брегман також спродюсував ряд фільмів режисера Алана Алди: «Пори року» (1981), «Нове життя» (1988) і «Весілля Бетсі» (1990). У числі останніх робіт продюсера - «Кароліна» (2003) та «Шлях Карліто-2: Сходження до влади» (2005).