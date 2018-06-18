Друзі врятували від самогубства поп-зірку 90-х

Приятелі змушують музиканта лягти у лікарню. Близькі артиста вважають, що не тільки медики можуть допомогти йому, але й заняття спортом. Андрій Губін збирався повертатися на сцену, але дуже переймається за власний успіх.

Російський поп-артист і кумир 90-х Андрій Губін страждає від депресії.

"Друзі врятували Губіна від самогубства", - пише СтарХіт. Співак планує повернутися у хіт-паради з новою піснею, він вже почав записувати альбом, проте творчій роботі сильно заважає стан, в якому в останні роки перебуває артист.

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"Андрій дуже поганий, нескінченна депресія пожирає його зсередини, – розповів продюсер Тарас Ващишін. – Я так розумію, що у нього була якась психологічна травма, яка наклала глибокий відбиток. Губіну постійно здається, що все болить – обличчя, тіло. Хоча це не так. Він замкнувся, ні з ким не хоче спілкуватися, майже не виходить з дому...".

За його словами, близькі переймаються, що він такими темпами може і руки на себе накласти.

"Я не раз просив Губіна звернутися по допомогу до фахівців. Наполегливо відмовляється! Якщо його зв'язати по руках і ногах і відвезти в лікарню, може, щось вийде", - додав Ващинін.

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