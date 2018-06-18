Євробачення-2019 можуть перенести з Ізраїлю до Австрії - ЗМІ

Ізраїль звинувачують у надмірній політизації музичного конкурсу.

Представники Європейського мовного союзу, які вимагали, щоб конкурс "Євробачення-2019" не проводили у Єрусалимі, наразі оголосили про те, що Ізраїль взагалі може бути позбавлений права проводити півфінали і фінал міжнародного конкурсу.

Крім того, організатори конкурсу незадоволені планами провести масштабну реорганізацію телеканалу Kan з метою повного розподілу розважальних і новинних програм, повідомляє ESC Today.

Міністр культури і спорту Ізраїлю Мірі Регев зажадала від організаторів конкурсу "Євробачення-2019" суворого узгодження трансляції з представниками влади.

"Це необхідно тому, що влада Ізраїлю фінансує конкурс", - зазначила Регев.

У Європі такими вимогами незадоволені. Вони звинувачують Ізраїль у надмірній політизації музичного конкурсу.

Читайте такожНазвано ізраїльські міста, які будуть конкурувати за проведення «Євробачення»

Також за словами організатора трансляцій конкурсу 1999 року Ахралія Гольдфінгера, серед продюсерів "Євробачення" ведуться розмови про перенесення конкурсу до Австрії.

Зауважимо, що представники організації EBU, які відповідають за проведення і трансляцію конкурсу, також висувають свої побоювання з приводу арабо-ізраїльського конфлікту.

Нагадаємо, наприкінці травня у ЗМІ з’явилась інформація, що дати проведення конкурсу пісенної першості були змінені, через те, що на початку травня у Ізраїлі святкують День незалежності.