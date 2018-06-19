У Майамі застрелили відомого 20-річного репера XXXTentacion

20-річного репера XXXTentacion, що перебував під домашнім арештом, застрелили біля його власного мотосалону.

В американському штаті Флорида невідомі застрелили реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Йому було 20 років, три місяці тому він випустив новий альбом.

Як повідомляє TMZ, репер виходив з власного мотосалону в Майамі і підійшов до своєї машини. Там у нього кілька разів вистрілили двоє чорношкірих чоловіків у капюшонах. Один з них був у червоній масці. Вони втекли на чорному Dodge Journey, вкравши у XXXTentacion сумку Louis Vuitton.

Після події Онфрой впав у кому. Пізніше поліція повідомила про смерть співака.

Джасей Онфрой народився у Флориді 23 січня 1998 року. Дебютний альбом репера, що отримав назву «17», що вийшов влітку 2017 року. Платівка зайняла другу позицію в чарті Billboard 200, який ґрунтується на продажі в США. У березні нинішнього року XXXTentacion (від ісп. tentación - спокуса; приставка «XXX» взята через любов артиста до порнографії) випустив свій другий сольний альбом під назвою «?». Пісня «SAD!» сягнула 7-ого місця в Billboard Hot 100.

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Як пише РБК, в 2016 році Джасея Онфроя звинуватили у пограбуванні із застосуванням вогнепальної зброї. Він був арештований і провів у в'язниці чотири місяці. Після умовно-дострокового звільнення він був знову заарештований - сусіди викликали поліцію через крики. У суді дівчина репера Женева звинуватила його в тому, що він утримував її в рабство і регулярно наносив побої.

У суді прокурори заявляли, що XXXTentacion порушував умови УДО. Також репер звинувачувався в залякуванні свідків. У підсумку, після шестимісячного тюремного ув'язнення, суд прийняв рішення звільнити співака під заставу. Восени 2017 року у XXXTentacion стався конфлікт з учасниками реп-колективу Migos, які погрожували йому розправою. З грудня минулого року Онфрой перебував під скоригованим домашнім арештом, так як звинувачення у побитті Женеви з нього так і не були зняті.

Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники репера Lil Peep знайшли можливу винуватицю його смерті.