На церемонії MTV Movie Awards назвали найкращий фільм

Кращим серіалом був визнаний «Дуже дивні справи», який обійшов «Гру престолів», «13 причин, чому» і «Ривердейл».

Фільм «Чорна пантера» став найкращим за версією MTV Movie Awards, повідомляє телеканал CNN.

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У номінації також змагались «Диво-жінка», «Месники: Війна нескінченності», «Воно» і «Ульотні дівчата».

"Цей фільм не просто для «кольорових людей» — він універсальний, він для всіх. Це те, що я хочу донести до всіх», — заявив актор Майкл Б. Джордан на церемонії вручення премії.

Кращим серіалом був визнаний «Дуже дивні справи», який обійшов «Гру престолів», «13 причин, чому» і «Ривердейл».

Нагадаємо, фільм «Чорна пантера» став найкасовішим супергеройських блокбастером з коли-небудь знятих.