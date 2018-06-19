Зірку "Району Мелроуз" госпіталізували після погроз застрелитися
13:19, 19 червня 2018Світ
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Наближена до актриси особа зателефонувала в службу "911" в неділю вдень і повідомила, що вона шукає зброю, щоб убити себе.
Локлір шукала зброю, щоб накласти на себе руки / tmz.com
Американська актриса Хізер Локлір, зірка серіалу "Район Мелроуз", погрожувала накласти на себе руки, її забрали в психіатричну клініку. Про це повідомляє TMZ.
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Наближена до актриси особа зателефонувала в службу "911" в неділю вдень і повідомила, що вона шукає зброю, щоб убити себе.
Хізер Локлір в 2008 році робила спробу накласти на себе руки. У 2012 році вона пройшла реабілітацію від алкогольної і наркотичної залежності.
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