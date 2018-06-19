Зірка "Гри престолів" попрощалася зі зйомками в знаменитому серіалі (фото)

Голлівудська актриса Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс Таргарієн в популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок у сазі. Відповідне повідомлення з'явилося в її Instagram.

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Серіал, який дебютував на телеекранах в 2011 році, отримав велику популярність. Тому і актори, які протягом 7 років працювали над створенням фантастичної саги, звикли до сюжету і обраних герїв.

Особливо, мова йде про зірок, які протягом всіх 8 сезонів підкорювали серця глядачів. Так, Емілія Клар, яка зіграла одну з ключових ролей у серіалі, з сумом оголосила про завершення зйомок.

"Вирушила на човні до острова, щоб попрощатися з землею, яка стала для мене своєрідним будинком протягом майже десятиліття. Це була подорож, завдяки "Грі престолів". Я ніколи не мріяла, що зможу так все пережити і отримати сім'ю, за якою ніколи не перестану сумувати", – зворушливо написала Емілія Кларк.