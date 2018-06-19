Батькові Меган Маркл заплатили $10 тисяч за скандальне інтерв’ю - ЗМІ

Букінгемський палац збирається надати матеріальну допомогу Марклу, щоб він замовкнув.

Батькові дружини принца Гаррі Меган Томасу Марклу, який дав своє перше інтерв'ю у прямому ефірі британського телеканалу, виявляється, заплатили за це гроші.

Читайте такожКоролева Єлизавета II і Меган Маркл вперше вийшли у світ разом (фоторепортаж, відео)

Як повідомляє видання Daily Mail, батькові герцогині Сассекської заплачено $10 тис, щоб він розкрив подробиці своїх стосунків, особисті розмови з принцем Гаррі і думки про королівську родину, передає ТСН.

За інформацією, це інтерв’ю повалило королівську сім'ю в шок, бо Томас Маркл, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, наговорив зайвого.

Зокрема, 73-річний чоловік серйозно підставив свого зятя, розказавши, що принц Гаррі висловив свою думку з приводу президента США Дональда Трампа та політики Великобританії.

Зазначалося, що ці одкровення можуть викликати справжній дипломатичний скандал, оскільки члени королівської сім'ї не повинні висловлюватися про політиків або політичні події на публіці.

Свою дочку Томас також змусив пережити неприємний момент, публічно заявивши, що вона "вже давно хоче завести дитину", і що вони з Гаррі заведуть малюка якомога швидше.

Цікаво, що коли Томас Маркл вирішив дати відверте інтерв'ю з вибаченнями за свою недоречну фотосесію перед королівським весіллям і побажаннями усього найкращого своєму новому зятю, він сподівався заручитися підтримкою королівської сім'ї.

Проте повідомляється, що Букінгемський палац збирається надати матеріальну допомогу Марклу, щоб він тільки перестав за гроші говорити все, що спаде йому на думку.