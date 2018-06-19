Репер XXXTentacion передбачив власну смерть (відео)

21:29, 19 червня 2018
Світ
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Репер Джасей Дуейн Онфрой, відомий під псевдонімом XXXTentacion, перед трагічною подією записав звернення, в якому розповів про свою можливу смерть.

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Відеозапис опубліковано в Twitter BuxiLife. У ньому він розповідає, що якщо помре трагічною смертю "через якесь лайно", хоче піти, знаючи, що його малолітні шанувальники зрозуміли його послання в музиці.

"Якщо я помру або стану яким-небудь жертвопринесенням, то хочу переконатися, що моє життя принесло щастя принаймні п'яти мільйонам дітей", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в американському штаті Флорида невідомі застрелили реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Йому було 20 років, три місяці тому він випустив новий альбом.

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Теги: #смерть#репер