Американська телеведуча Опра Вінфрі увійшла до списку 500 найбагатших людей світу

Bloomberg відзначає, що Вінфрі стала першою темношкірою жінкою-підприємцем, яка потрапила до цього списку.

Американська телеведуча Опра Вінфрі увійшла до списку 500 найбагатших людей планети за версією Bloomberg. Агентство помістило її на 494 сходинку.

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Bloomberg відзначає, що Вінфрі стала першою темношкірою жінкою-підприємцем, яка потрапила до цього списку. Її статки оцінюється в $4 млрд. За рік вони зросли на $427 млн - завдяки подорожчанню акцій компанії Weight Watchers — Вінфрі володіє часткою компанії в 10% і входить до її ради директорів.

Таким чином, в даний момент в топ-500 найбагатших людей Bloomberg входять 65 жінок, з яких шестеро — підприємці.

У січні цього року ЗМІ повідомили про плани Вінфрі балотуватися в президенти США. Незважаючи на те, що повідомлення скоро спростували, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп висловив надію на її участь.