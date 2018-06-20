Пам’ять про долю СРСР повинна змусити Кремль боятися смерті Сенцова – The Economist

Російському режиму не варто забувати, чому жорстока комуністична імперія розвалилася.

Сідаючи дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу в Росії, варто пам’ятати про Олега Сенцова – українського кінорежисера, якого на 20 років кинули до в’язниці у Сибіру. Він не скоїв жодного злочину. Українця ув’язнили тому, що він виступив проти незаконної анексії Криму і війни на Сході України, які влаштував Володимир Путін чотири роки тому.

Про це пише The Economist, нагадуючи, що на момент відкриття Чемпіонату світу в Росії ув’язнений український режисер вже 14-й день голодував на знак протесту. Його моральний статус зрівнявся з радянськими дисидентами, такими як Анатолій Марченко, який голодував 117 днів і помер невдовзі після завершення свого протесту в грудні 1986 року.

Важке становище Сенцова - це нагадування про те, що боротьба триває. Видання називає українського режисера «етнічним росіянином з українським громадянством», який народився в Криму і вважає півострів частиною української держави. Власне, так вважають практично всі у світі окрім російського уряду. Сенцов не скоїв жодного зі злочинів, у яких його звинуватили в Росії. А показове судилище над ним мало на меті посилити путінську легенду про «визволення» Криму і залякати тих, хто відкидає це її.

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Режим Путіна, як і його радянські попередники, збудований на обмані і насильстві. Розв’язана ним війна в Донбасі коштувала життя понад 10 тисяч людей включно з 298 пасажирами і членами екіпажу малайзійського рейсу MH17, який був збитий російською ракетою чотири роки тому. Тисячі кримських татар зіштовхнулися з терором, ув’язненнями чи були змушені покинути рідний край.

«Сенцов мирно і сміливо засудив все це. І, схоже, він готовий померти за свої переконання. Безумовно, він повинен бути звільнений негайно, і світ повинен якомога гучніше вимагати цього. Путін навряд чи дослухається до таких закликів. Але у нього є причини боятися незаперечного факту смерті в ув’язненні людей, таких як Сенцов. Як він, безсумнівно, пам’ятає, СРСР розвалився не через шквал куль, а тому що люди перестали вірити в його брехню», - пише видання.