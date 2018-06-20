Королівські скачки і модні капелюшки: дружина принца Гаррі вперше відвідала головну світську подію Британії (фото, відео)
12:22, 20 червня 2018Світ
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Традиційно на церемонію відкриття приїхала і королева, яка обожнює коней.
У Великобританії стартували традиційні перегони Royal Ascot. Вперше на заході в британському Аскоті з'явилася і Меган Маркл в супроводі чоловіка принца Гаррі.
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Королівські скачки — головна і знакова подія Великобританії. Щороку вони проводяться в місті Аскот у 40 кілометрах від Лондона.
На скачках існує строгий дрес-код. Жінкам королівської сім'ї не можна оголяти плечі. Крім того, дами повинні бути в капелюхах.
Чоловікам, незважаючи на спеку, радять надіти костюм-трійку і головний убір.
Меган Маркл вперше з'явилася на традиційних перегонах у британському Аскоті
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