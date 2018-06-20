Космос не може бути місцем для війни – Washington Post

Космічний конфлікт навіть між невеликими країнами завдасть нищівну шкоду всій планеті.

Президент Дональд Трамп вирішив, що п’яти родів військ Збройних сил США не достатньо. Він наказав Департаменту оборони створили Космічні сили в якості шостої гілки американської армії, заявивши: «У нас будуть Військово-повітряні сили і Космічні сили, окремі, але рівні». І це сталося після того, як в березні американський президент під час виступу на авіабазі Марімар проголосив: «Космос – це поле битви, таке ж як і суходіл, небо чи море».

Це кошмарне судження, пише на сторінках Washington Post міжнародний юридичний консультант Петер Вісмер. Він зауважує, що американський президент таким чином повторив судження тих, хто багато знає про війну і зовсім нічого про космос. Перш за все, Угода про космічний простір від 1967 року визначає його як «область для всього людства». Це означає, що це місце належить всім, а не лише якимсь окремим країнам. Під цим документом свій підпис поставили понад 100 країн включно зі США.

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По-друге, війна в космосі особливо небезпечна, тому що це простір, надзвичайно чутливий до забруднень. Чим більше забруднений космос, тим важче будь-кому використовувати його.

«Уявіть, що, приміром, Чорногорія оголосила війну Фіджі. І їхнє протистояння вийшло на рівень, який Трамп назвав новим «полем бою». Навіть ці дві країни, якщо вони хоч колись наростять відповідні космічні можливості, були б надзвичайно небезпечними. Тому що війна в космосі майже неминуче призведе до знищення супутників і нагромадження уламків, які залишаться на орбіті на багато десятиліть. А тепер збільште масштаби і уявіть космічну війну між США і Китаєм. Такий конфлікт буде нищівним і нашкодить не лише 1,7 мільярда громадян КНР і США, але 7,6 мільярдам мешканців Землі», - пише експерт.

Він додає, що людство часто забуває, наскільки воно залежне від використання космосу. Адже йдеться не лише про відправку астронавтів. Пілотовані космічні місії навіть не пріоритет. Космос служить для телекомунікації, навігації, спостереження за Землею із супутників і інших корисних речей, до яких людство ставиться як до чогось належного. Один день без супутників занурить сучасне суспільство в хаос. Лінії електропостачання вимкнуться, транспортування сильно ускладниться, глобальна банківська система припинить роботу, так само як і інтернет.

Закони війни існують для того, щоб наслідки від бойових дій відчули лише ті країни, які воюють. Але війна в космосі ніколи не зможе гарантувати це. Вона вплине на всю планету і завдасть серйозну шкоду кожному. США, на думку автора, постраждали б найбільше, тому що їхня залежність від космосу значно більша, ніж в інших країн. Тому що американських супутників на орбіті найбільше.

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В інтересах США і решти світу гарантувати, що космос ніколи не стане полем для війни. Тому світова спільнота повинна добитися того, щоб такі позаземні конфлікти не вважалися ні допустимими, ні доцільними. Також варто погодитися, що війна в космосі буде вважатися міжнародним злочином. Китай і Росія можуть бути відкритими до ухвалення такої міжнародної норми зважаючи на те, що вони пропонували укласти угоду, яка б заборонила розміщувати зброю в космічному просторі. США ж цю їхню пропозицію блокували впродовж десятиліть. Космос під загрозою. І для міжнародної спільноти саме час зробити все, щоб ця загроза не була втілена. Якщо Дональд Трамп хоче, щоб його країна була більш захищеною, він повинен приєднатися до вирішення цієї проблеми.