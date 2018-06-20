Названо найкращі фільми першого півріччя 2018 року (відео)

Зокрема, кінокритики відзначили фільми про супергероїв "Месники: Війна нескінченності" і "Чорна пантера", а також картину "Темні часи", роль Вінстона Черчілля в якій зіграв Гері Олдман.

Видання The Guardian склало список кращих фільмів, британська прем'єра яких відбулася в 2018 році. У список, що опублікований на сайті видання, увійшли 38 картин.

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Зокрема, кінокритики відзначили фільми про супергероїв "Месники: Війна нескінченності" і "Чорна пантера", а також картину "Темні часи", роль Вінстона Черчілля в якій зіграв Гарі Олдман, передає DT.UA.

Крім того, у список увійшли мультфільми "Коко" і "Острів собак", спін-офф франшизи про джедаїв "Соло: Зоряні Війни. Історії" і хоррор "Тихе місце".

Відзначені були також драми "120 ударів в хвилину", "Секретне досьє", біографічна комедія "Я, Тоня", фільми "Форма води", "Квадрат", "Леді Берд" і "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".