Лобіст Дерипаски дуже часто зустрічався з Ассанжем минулого року – The Guardian

Поки засновник Wikileaks ховався в посольстві Еквадору, його провідував консультант російського олігарха.

Американський лобіст, який вже давно працює на російського олігарха Олега Дерипаску, впродовж 2017 року дев’ять разів приїжджав в посольство Еквадору в Лондоні, щоб зустрітися з Джуліаном Ассанжем. Про це свідчать записи про відвідувачів дипломатичного представництва південноамериканської країни, які опинилися в руках The Guardian.

Адам Велдман почав працювати на Дерипаску у Вашингтоні з 2009 року. Дані вказують на те, що торік з Ассанжем ніхто не зустрічався частіше, ніж він. Не відомо, чому лобіст російського олігарха ходив до засновника WikiLeaks так само як і те, чи були їхні зустрічі якось пов’язані з російським мільярдером, який тепер під санкціями США. Однак, цей факт, вірогідно, поглибить питання про масштаби і природу зв’язків Ассанджа з Росією.

Минулого року американські розвідслужби «з високим рівнем впевненості» вказали у незасекречених матеріалах, що Кремль поділився викраденими електронними листами Гілларі Клінтон з сайтом WikiLeaks, щоб нашкодити її передвиборчій кампанії і скерувати хід американського голосування на користь Дональда Трампа.

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Адам Велдман – вашингтонський юрист і консультант, який став головним лобістом Дерипаски. Він також представляє інтереси багатьох голлівудських зірок. Минулого року російський олігарх заплатив Велдману 562 тисячі доларів. Згідно із записами Департаменту юстиції США, фірма лобіста Endeavor Group співпрацює з компанією «Русал» з юридичних питань. Коли Дерипаска вперше найняв Велдмана в 2009 році, у російського магната були проблеми з отриманням американської візи через підозри у зв’язках з організованою злочинністю. Велдман добився, що уряд США все ж видав Дерипасці візу.

Він також працював консультантом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Записи Департаменту юстиції від 2010 року свідчать, що російський міністр найняв Endeavor Group для того, щоб компанія допомогла Дерипасці позбутися «постійно підвішеного стану» через заборону перетинати американський кордон. В листі до лобіста Лавров називав олігарха одним з «найбільш видатних бізнес-лідерів» Росії. Велдман не відповів на питання The Guardian про зустрічі з Ассанжем і чи були вони якось пов'язані з російським мільярдером. Також він не реєструвався в якості лобіста для засновника WikiLeaks. Видання зауважує, що у Велдмана є тісні зв’язки з впливовими представниками Демократичної партії.