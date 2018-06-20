Актора з "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Бандитського Петербурга" знайшли мертвим
18:26, 20 червня 2018Світ
927 0
Причина смерті Юрія Арояна поки не розкривається.
Кадр із серіалу «Бандитський Петербург»
У квартирі в Петербурзі виявлено тіло відомого російського актора Юрія Арояна.
Сусіди повідомили правоохоронцям, що 67-річний актор нібито останнім часом зловживав алкоголем, передає Defense News.
Читайте такожРежисер, сценарист і актор: вся творча діяльність Станіслава Говорухіна
Всі обставини події встановлюються. На місці працюють фахівці.
Він знімався у багатьох російських фільмах і серіалах, у тому числі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у Росії на 83-му році життя помер відомий радянський і російський режисер Станіслав Говорухін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter