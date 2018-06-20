Актора з "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Бандитського Петербурга" знайшли мертвим

18:26, 20 червня 2018
Світ
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Кадр із серіалу «Бандитський Петербург»

Сусіди повідомили правоохоронцям, що 67-річний актор нібито останнім часом зловживав алкоголем, передає Defense News.

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Всі обставини події встановлюються. На місці працюють фахівці.

Він знімався у багатьох російських фільмах і серіалах, у тому числі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у Росії на 83-му році життя помер відомий радянський і російський режисер Станіслав Говорухін.

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Теги: #смерть#Санкт-Петербург