Актора з "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Бандитського Петербурга" знайшли мертвим

Причина смерті Юрія Арояна поки не розкривається.

У квартирі в Петербурзі виявлено тіло відомого російського актора Юрія Арояна.

Сусіди повідомили правоохоронцям, що 67-річний актор нібито останнім часом зловживав алкоголем, передає Defense News.

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Всі обставини події встановлюються. На місці працюють фахівці.

Він знімався у багатьох російських фільмах і серіалах, у тому числі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у Росії на 83-му році життя помер відомий радянський і російський режисер Станіслав Говорухін.