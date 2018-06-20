Африканці і китаєць скористалися Чемпіонатом світу в Росії, щоб втекти у Фінляндію – Reuters

Перетнувши незаконно кордон, вони попросили у північноєвропейської країни статус біженця.

П’ять людей незаконно перетнули кордон Фінляндії з боку Росії, скориставшись посвідченням вболівальників Чемпіонату світу з футболу. А потім попросили статус біженця.

Вихідці з Нігерії, Марокко і Китаю скористалися тим, що Москва дозволяла в’їжджати на свою територію без віз всім, хто має квиток на матчі мундіалю, повідомляє Reuters.

«Ми готувались до такого, оскільки знали, що можна потрапити в Росію без візи. Але нас здивувало, що це почало відбуватися одразу ж після початку змагань», - сказав голова прикордонної служби Фінляндії з питань ризиків і аналізу Марко Саарекс, додаючи, що про схожі випадки також повідомляли його колеги в країнах Балтії і Польщі.

Саарекс розповів, що громадянин Нігерії перетнув фінський кордон з боку Росії у п’ятницю з фальшивим бразильським паспортом. У неділю це спробували зробити троє чоловіків з Марокко.

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«Вони йшли, мабуть, 12 годин і змогли перетнути територіальний кордон», - сказав головний слідчий прикордонної служби Фінляндії Вілле Міхл.

У ще одному випадку громадянин Китаю прилетів в Хельсінкі рейсом з Росії, маючи при собі лише посвідчення вболівальника Чемпіонату світу з футболу. Фінські слідчі наразі розслідують ці випадки порушення імміграційних правил.