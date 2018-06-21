Російського ведучого знайшли мертвим у Колумбії (фото)

Поліція вважає, що смерть російського ведучого і шоумена Бородіна не була насильницькою, кримінал відсутній.

У Колумбії виявлено мертвим ведучого з РФ Андрія Бородіна, про це повідомили в російському посольстві. Прес-секретар дипмісії розповів агентству РИА «Новости», що тіло Бородіна було виявлено в замкненому номері готелю в місті Медельїн ще в травні.

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Поліція вважає, що смерть не була насильницькою, кримінал відсутній. У посольстві пояснили, що після приїзду в латиноамериканську країну чоловік не вставав на консульський облік. За його тілом в Колумбію прилетіла мати.

З інстаграма молодої людини слідує, що йому було 23 роки, він виступав в барах і клубах, відвідував світські заходи і записав один музичний кліп, який зібрав на YouTube трохи більше 40 тисяч переглядів. На сторінку Андрія Бородіна «ВКонтакте» в останній раз заходили 16 травня.