Аналітики створили чотири моделі для оцінки впливовості держав, щоб зрозуміти, чи Москва справді така "велика", як про це заявляє.

Яке становище Росії на початку чергового шестирічного терміну Володимира Путіна на посаді президента? Аналітики вже давно намагаються визначити, що ж відбувалося з країною з 1999 року, коли він прийшов до влади: вона на підйомі, занепадає чи в стані стагнації?

Про це на сторінках Washington Post пишуть директор російського проекту в Центрі міжнародних відносин і науки Белфера Гарвардської школи Кеннеді Саймон Сараджян і директор консалтингової фірми Control Risks Набі Абдулаєв. Вони зауважують, що одні дослідники вважають, що путінська Росія прямує до краху, а інші ж наполягають, що країна поступається лише США.

В таборі тих, хто констатує занепад РФ, опинилися Стівен Коткін з Прінстонського університету, Дуг Бендоу з Інституту Като, гарвардські професори Джо Ней і Стівен Волт. Спецпроект вашингтонського Фонду Джеймстауна видав цілу книгу на 200 сторінок із заголовком «Росія в занепаді». Є й такі аналітики, які стверджують, що Росія у 21-му столітті рухається в напрямку колапсу чи мук агонії.

У цей час, Чін-Лунь Чан з тайванського Університету Фо Гуан переконаний, що після Холодної війни Росія лишилася країною “номер два” після США. В стратегії США з національної безпеки ж, яка була оприлюднена минулої осені, вказано, що Москва кидає виклик Америці і повернулася до “змагання великих сил”. Ендрю Кучінс з Джорджтаунського університету вважає, що Росія водночас і занепадає, і зміцнюється.

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Автори статті зауважують, що вся справа в тому, як вимірювати силу держав. У своєму дослідженні вони запропонували проаналізувати широкий спектр даних, зокрема щодо економічних результатів, енергетичного споживання, кількості населення, тривалості життя, військових бюджетів, ефективності врядування і навіть кількості патентів. При цьому, всі ці показники Росії порівнювали зі світовими в цілому, а також кількох груп країн: БРІКС, п’ятьма найбільшими економіками Заходу, всіма пострадянськими країнами окрім Балтії, а також з групою виробників нафти.

Щоб кількісно оцінити результати, автори статті використали три існуючі моделі вимірювання сили країн, а також розробили четверту експериментальну модель.

Отож, за першою моделлю оцінювалася лише одна змінна – рівень зростання ВВП Росії, світу і схожих країн за купівельною спроможністю. Таким чином автори дійшли висновку, що з 1999 року Росія зростала швидше, ніж світ загалом і п’ять західних суперників. Однак, вона у показнику зростання відставала від Китаю і Індії. За цією оцінкою Китай як міжнародна сила став лідером, обігнавши в 2016 році США.

Згідно з другою моделлю, оцінювалися кількість населення, території, ВВП, а також військові можливості. В результаті, показники Росії теж зростали швидше, ніж у всього світу, але Китай вийшов переможцем.

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Третя модель передбачала оцінку населення країни, окремо кількості міських і сільських жителів, споживання енергії, військові витрати і виробництво з доданою вартістю. Тут зростання Росії виявилося швидшим, ніж у країн Заходу, але меншим, ніж у світу в цілому.

Четверта модель заміру сили країн враховувала національні ресурси, такі як територія, населення, економічний вплив: військові можливості і технологічна розвиненість, а також здатність країни використовувати свої ресурси. За цими показниками Росія була значно слабшою, ніж Китай, Індія і США в абсолютних цифрах. За такою моделлю оцінки, США перевершують навіть Китай.

У підсумку автори зазначають, що розмови про занепад Росії не виправдані, оскільки на початку 21-го століття її показники зростали. Однак, всі моделі оцінки показали, що вона значно слабша, ніж США. Більше того, вона відстала від Китаю і Індії в абсолютних оцінках сили. Автори зауважують, що агресивна поведінка Кремля останніх років може бути пояснена тим, що російське зростання і розвиток у певних сферах відбувалися швидше, ніж у Заходу. І саме тому він міг вирішити розвернутися в бік Пекіна, темпи зростання впливовості якого в усіх оцінках перевершують російські. Не виключено, що саме цей фактор змусив Москву почуватися більш самовпевнено. Тому вона розв’язала війни проти Грузії і України, коли вони захотіли приєднатися до Заходу.