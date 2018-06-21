У США заявили про затримання підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion

20-річний репер був застрелений 19 червня при виході з власного мотосалону.

Влада штату Флорида заявила про затримання підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion, який помер від вогнепального поранення.

Затриманий - раніше судимий 22-річний Дедрік Вільямс, повідомляє Miami Herald. Він був засуджений до 5-річного умовного терміну за викрадення автомобіля.

Зараз Вільямс знаходиться під вартою за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, водінні автомобіля без прав і порушення правил умовного терміну.

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Нагадаємо, 19 червня в американському штаті Флорида невідомі застрелили реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Репер виходив з власного мотосалону в Майамі і підійшов до своєї машини. Там у нього кілька разів вистрілили двоє чорношкірих чоловіків у капюшонах. Один з них був у червоній масці.

20 червня сотні прихильників 20-річного репера влаштували безлади в Лос-Анджелесі. Фанати зібралися на авеню Мелроуз, щоб вшанувати пам'ять артиста, проте захід незабаром переросло в зіткнення з поліцією.