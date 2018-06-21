Lucasfilm заморозив зйомки спін-оффів «Зоряних війн»

Останнім часом велася активна робота над стрічкою про джедая Обі-Вані Кенобі, але тепер вся команда покинула проект.

Студія Disney, якій належить Lucasfilm, припинила розробку наступних спін-оффів франшизи «Зоряні війни» після комерційного провалу другого «побічного» фільму про молоді роки лихого контрабандиста Хана Соло.

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На даний момент компанія вирішила зосередитися на дев'ятому епізоді основної лінійки, а також розробки подальшої четвертої трилогії фільмів, передає "Газета.Ru".

Джерела видання повідомляють, що останнім часом велася активна робота над стрічкою про джедая Обі-Вані Кенобі, але тепер вся команда покинула проект.

«Хан Соло» був лише другий стрічкою в лінійці спін-оффів «Зоряні війни: Антологія», однак не виправдав покладених на нього надій. Картина отримала далеко не саму захоплену пресу і в дебютний вікенд на батьківщині взяла всього $84,4 млн.