З появою єдиного бюджету у єврозоні зародиться і новий ЄС.

Не буде Європи двох швидкостей. Буде Європа-цибулька, а точніше сильне, тісно інтегроване ядро Євросоюзу і решта країн з різним ступенем залучення. Кожен, хто в новий ЄС не увійде, зможе ходити власними стежками. Буде мати свою орбіту, на якій обертатиметься навколо союзного ядра.

Про це на сторінках Rzeczpospolita пише польський політик і історик Павел Коваль.

"Ситуація країн Вишеградського договору буде однією, а у Балкан - інакшою. Цілком іншою буде вона у Великої Британії. За сценарієм Європи-цибульки асоційована Україна буде лише на трошки дальшій орбіті, ніж Польща. Ми, звісно, будемо в союзі, але не в центрі і з малим впливом на рішення головних гравців", - пише він.

Коваль пояснює, що Варшаві не допоможуть жодні трюки з голосуваннями в Раді ЄС, тому що всі головні гравці об'єднані єврозоною і можуть домовитися про більшість заздалегідь. Політичною метою союзу перестане бути вирівнювання можливостей від Лісабону до Перемишля. За новим сценарієм, територія рівних можливостей закінчяться на Одрі.

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Щоправда, коли Захід перестане інвестувати на Сході, єврочиновники перестануть диктувати східноєвропейським країнам стандарти. У свою чергу, Варшава і інші країни регіону не будуть більше відчувати відповідальність за безпеку країн "нового ЄС". Адже поява спільного бюджету єврозони буде насправді означати заснування нового союзу з нової групи країн.

Вочевидь, не має гарантій того, що домовленості, яких досягли канцлер Німеччини Агнела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, будуть виконані. Адже голова німецького уряду вже не така правителька Європи, якою вона була кілька років тому. Вона може зіштовхнутися з опором у рідній Німеччині.

Коваль вважає, що на об'єднання євроскептичних зусиль Польщі, Угорщини і Італії для зупинки подальшої інтеграції не варто розраховувати. Також Варшава не може оголосити себе "зв'язком" між ЄС і США, тому що в політичних кабінетах Вашингтону про такі речі навіть не думають. На його думку, настав час "повірити в себе і повернутися до серйозної європейської політики".