Сенат розкритикував Обаму за м'якість до Росії - Bloomberg

Сенатори вказали, що після російської поведінки в Україні варто було готуватися до втручання Москви у американські вибори.

Сенатори від Республіканської і Демократичної партії, які ведуть розслідування втручання Росії у американські вибори в 2016 році, разом розкритикували президента Барака Обаму і його адміністрацією за те, що вони мало зробили для зупинки російських дій.

Республіканський голова Комітету Сенату з питань розвідки Річард Бурр сказав на слуханні, що чиновники з попередньої адміністрації дали чітко зрозуміти, що діяли "без плану" проти нових загроз без визначених правил, пише Bloomberg.

"Вони хотіли застерегти росіян, щоб вони припинити втручання, але уникали при цьому викриття масштабів їхнього втручання у виборчий рік", - сказав Бурр.

Американські розвідувальні управління лише в січні 2017 року оприлюднили матеріали, в яких вказали, що Росія намагалася нашкодити кандидату від демократів Гілларі Клінтон, щоб допомогти республіканцю Дональду Трампу перемогти.

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Голова Комітету Сенату з питань розвідки від демократів Марк Ворнер сказав, що дії Москви "застали зненацька" адміністрацію Обами. Але при цьому він також розкритикував Трампа, його команду і лідерів Конгресу за те, що вони не чинили опір російським зусиллям.

"Нас не повинно було це здивувати", - сказав Ворнер, нагадавши про дії Росії в Україні, які включали також використання інформації в якості політичної зброї.

Ця критика на адресу попередньої адміністрації у Білому домі прозвучала в Сенаті слідом за тим, як президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника Брака Обаму в окупації Криму. За словами чинного американського лідера, демократ дозволив Москві відібрати український півострів.