Пив горілку і писав мемуари: Джонні Депп розповів, як пережив розлучення з відомою актрисою

55-річний актор зізнався, що відчував себе "спустошеним" після розлучення з Херд.

У відвертому інтерв'ю виданню Rolling Stone знаменитий голлівудський актор Джонні Депп розповів про багато що, в тому числі і про його скандальне розлучення з актрисою Ембер Херд.

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55-річний актор зізнався, що відчував себе "спустошеним" після розлучення з Херд. Більш того, в той же рік актор втратив матір, яка хворіла на рак, передає "Сегодня".

"Я був настільки спустошений, наскільки це було можливим. Не міг терпіти цей біль кожен день", – згадує Депп.

Щоб впоратися зі своїми переживаннями, Депп вирушив у турне зі своєю групою "Hollywood Vampires" і почав писати мемуари на старомодній друкарській машинці.

"Я наливав собі горілку з ранку і починав писати, поки сльози не наповнювали мої очі, і я більше не міг бачити сторінку", – згадує актор. "Я все намагався зрозуміти, що я зробив, чому заслужив таке. Я намагався бути добрим до всіх, допомагав усім, говорив правду. Для мене найважливіше – правда. Але тим не менше все сталося, як сталося".

Колишнє подружжя познайомилися на знімальному майданчику фільму "Ромовий щоденник" в 2011 році. У лютому 2015 вони одружилися, а в 2016 році Депп і Херд подали на розлучення після 15 місяців шлюбу. В результаті розлучення Ембер Херд отримала 7 мільйонів доларів, який віддала на благодійність.