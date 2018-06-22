"Гра престолів": актор Микола Костер-Вальдау розповів про найстрашнішу сцену популярної саги

Актор грає в серіалі роль брата королеви Серсеї Джеймі Ланністер.

Актор Микола Костер-Вальдау розповів, яка сцена з усіх семи сезонів фантастичного серіалу "Гра престолів" здалася йому найбільш жорстокою. Про це пише Variety.

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Костер-Вальдау, який грає роль брата королеви Серсеї Джеймі Ланністер, не зміг подивитися сцену з вбивством дитини, пише "112.ua".

У п'ятому сезоні "Гри престолів" Станніс Баратеонов дозволяє жриці Мелісандрі спалити його дочку Ширін на багатті заради перемоги в битві.

"Це було дуже жорстоко. Звичайно, в її смерті був сенс, я розумію, чому так сталося. Але дивитися я не зміг, навіть читати було важко", - зізнався актор.

Також він знайшов важкою для перегляду сцену, в якій 10-річну дитину годують груддю.

"Це було дико і зі всіх сторін неправильно", - додав Костер-Вальдау.

Нагадаємо, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк повідомила про завершення зйомок.