Єлизавета ІІ покарала батька Меган Маркл за його скандальне інтерв’ю

Чоловіку назавжди заборонений шлях на будь-який захід за участю його дочки або кого-небудь з членів королівської сім'ї.

Батько дружини принца Гаррі Томас Маркл, який нещодавно дав своє перше інтерв’ю у прямому ефірі, розлютив цим королеву Єлизавету ІІ.

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Батько погодився дати телеінтерв'ю, в якому наговорив багато "зайвого", після якого Єлизавета заявила, що не бажає ні бачити, ні чути Томаса Маркла, передає ТСН.

Чоловіку назавжди заборонений шлях на будь-який захід за участю його дочки або кого-небудь з членів королівської сім'ї.

Томас так мріяв потрапити до палацу, бо навіть під час свого інтерв'ю Маркл, зокрема, поскаржився на те, що йому прикро було дивитися в телевізорі, як принц Чарльз проводив Меган до вівтаря.

Проте тепер він сам позбавив себе можливості побачити що-небудь пов'язане з темою королівського весілля. Хіба що він ризикне приїхати в Лондон як звичайний турист.

З'ясувалося, що найбільше королеву розлютив той факт, що Томас "продався", йому за даними ЗМІ заплатили $10 тис. за телеінтерв’ю.

Також членів королівської родини обурило те, що Томас наважився переказувати свої телефонні розмови зі своїм зятем принцом Гаррі.

Мало того, що він поширив чимало звісток про особисті стосунки Меган і принца, так ще й дозволив собі обговорювати політичні погляди принца.

А недоречне одкровення щодо дітей новоствореного подружжя герцогів Сассекських остаточно вивело королеву з себе.