ЗМІ шукають приховане послання у провокаційному написі на куртці Меланії Трамп

Прес-служба Меланії Трамп стверджує, що не потрібно шукати ніяких "прихованих послань" у виборі верхнього одягу першої леді.

Перша леді США Меланія Трамп 21 червня несподівано вирушила в Техас, щоб відвідати центр для утримання дітей мігрантів. У Вашингтоні, сідаючи в літак, Меланія накинула на плечі куртку з написом "Насправді мені все одно. А вам?" - і потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Прес-служба Меланії Трамп стверджує, що не потрібно шукати ніяких "прихованих послань" у виборі верхнього одягу першої леді. Ніяких сигналів вона нікому не подавала, напис нічого не значить і не може трактуватися.

Як пише Бі-бі-сі, правдоподібність цієї заяви - сумнівна. Куртка, яку одягла Меланія, - з колекції Zara дворічної давності, просто так її зараз купити не можна. Меланія Трамп одягла цю куртку двічі - коли вилітала з Вашингтона, і коли повернулася назад з Техасу. В цей час напис на куртці і її можливе символічне значення вже жваво обговорювала американська преса.

Один той факт, що прихильниця дорогих марок одягу Меланія носить куртку Zara, вже можна прийняти за якийсь сигнал, не кажучи про зміст напису на куртці. Більше того, критики вказують, що у Вашингтоні було занадто жарко, щоб носити куртку.

У Меланії Трамп, якщо вірити книзі журналіста Майкла Вулфа "Вогонь і лють" про будні Білого дому, досить складні стосунки з чоловіком. З книги, достовірність багатьох деталей з якої адміністрація Трампа спростовує, випливає, що перша леді фактично живе своїм життям і нечасто перетинається з Трампом.

Після того, як колишня порноактриса Стормі Деніелс розповіла про роман з Трампом десятирічної давності (Білий дім не підтверджує), багато американських газет відзначали, що Меланія стала рідше з'являтися на публіці разом з президентом і навіть проігнорувала заплановану поїздку до Давосу на Всесвітній економічний форум.

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Коли президент виступав наприкінці січня із зверненням до нації, Меланія все ж була поруч з ним (хоч вони і приїхали на різних автомобілях), але одягла білий брючний костюм, який, в тому числі завдяки Хілларі Клінтон, став символом боротьби жінок за свої права.

Цілком можливо, кажуть прихильники цієї версії, що і в цей раз Меланія скористалася гардеробом, щоб мовчазно висловити протест у зв'язку з поведінкою чоловіка - або донести, що президенту немає ніякого діла до розлучених сімей. Ця теорія особливо популярна в соціальних мережах, де існує цілий рух "Звільніть Меланію". Його прихильники впевнені, що дружина президента нещаслива у шлюбі і не може вести себе так, як хоче.

При цьому ставлення Меланії до свого гардеробу залишається загадкою, адже інтерв'ю вона практично не дає. Меланія Трамп ретельно вибирає вбрання, а преса їх потім ретельно аналізує і знаходить ті чи інші значення, але чи є у першої леді США намір щось говорити своїми нарядами, чи посилає вона таким чином якісь сигнали або ж просто глузує над пресою, яка скрізь шукає сенсації, невідомо.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп раніше написав у Twitter, що напис на куртці його дружини - послання "брехливим ЗМІ".