Помер співзасновник гурту Pantera Вінні Пол

15:30, 23 червня 2018
Світ
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Вінні Пол був співзасновником групи Pantera \ novosti.az

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Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Facebook.

Вінні Пол був співзасновником групи Pantera, яка розпалася в 2003 році. Після її розпаду Вінні Пол разом з гітаристом Даймбегом Даррела заснував проект Damageplan.

В 2004 році і ця група припинила існування. У 2006 році барабанщик приєднався до колективу Hellyeah.

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Теги: #помер