Помер співзасновник гурту Pantera Вінні Пол
15:30, 23 червня 2018Світ
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Вінні Пол був співзасновником групи Pantera, яка розпалася в 2003 році.
Вінні Пол був співзасновником групи Pantera \ novosti.az
На 55-му році життя помер американський барабанщик і продюсер Пол Вінсент Ебботт, відомий як Вінні Пол.
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Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Facebook.
Вінні Пол був співзасновником групи Pantera, яка розпалася в 2003 році. Після її розпаду Вінні Пол разом з гітаристом Даймбегом Даррела заснував проект Damageplan.
В 2004 році і ця група припинила існування. У 2006 році барабанщик приєднався до колективу Hellyeah.
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