У Шотландії одружуються зірки "Гри престолів" Харінгтон і Леслі

Весілля, яке пройде у фамільному замку Леслі, обіцяє стати найяскравішим одруженням року в світі шоу-бізнесу.

Сьогодні на півночі Шотландії відбудеться весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі - зірок телесеріалу "Гра престолів". Про заручини акторів було оголошено у вересні минулого року.

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Батько актриси Себастьян Леслі володіє замком Уордхілл неподалік від шотландського міста Абердін, де і пройде весілля, передає Бі-бі-сі. У п'ятницю в Абердін приїхали колеги по серіалу актори Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен) і Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер).

Конкретні плани з приводу того, де і як пройде весілля, оприлюднені не були, але його дата - 23 червня, з'явилася в записах відділу реєстрації актів цивільного стану містечка Хантлі в графстві Абердіншир.

Як пишуть британські газети, Себастьян Леслі в суботу вранці в своєму фамільному замку займався останніми приготуваннями до весілля, яке обіцяє стати найяскравішим одруженням року в світі шоу-бізнесу.

Завзяті фанати популярного серіалу "Гра престолів" були щасливі, коли дізналися, що їхні улюбленці Кіт Харінгтон і Роуз Леслі дійсно одружуються.

Англієць Харінгтон і шотландка Леслі познайомилися в 2012 році на зйомках "Гри престолів", де їм дісталися ролі героя таємничого походження Джона Сноу і привабливої, але здичавілої дівчини Ігрітт.

Протягом наступних майже п'яти років актори не поширювалися про свої почуття, хоча Харінгтон і зізнався в інтерв'ю журналу l'uomo Vogue, що закохатися в Леслі було дуже легко. "Коли вам хтось подобається, а у фільмі ви граєте закоханих, закохатися в реальному житті дуже легко", - зізнався актор.

Вони оголосили про заручини у вересні минулого року. Офіційне повідомлення про майбутню подію було опубліковано в газеті Times. До цього в ЗМІ ходили чутки про те, що пара збирається одружитися, проте ні Леслі, ні Харінгтон не підтверджували ці повідомлення.

Для багатьох фанатів їх стосунки в реальному житті стали сюрпризом.

Леслі припинила роботу в серіалі через два роки після початку зйомок, коли її героїня загинула. А Харінгтон став однією з головних зірок "Гри престолів", знявшись у всіх семи сезонах цієї телевізійної драми.

Харінгтон також зажадав від продюсерів серіалу вихідний для всієї знімальної групи, напівжартома сказавши їм, що автори фільму винні в тому, що він одружується, оскільки звели його з Роуз на знімальному майданчику.

За його словами, найпрекраснішими спогадами про зйомки телесеріалу були три тижні роботи в Ісландії в 2012 році, коли знімався другий сезон теледрами. "Тому що це красива країна, тому що північне сяйво чарівне, і тому що саме там я закохався", - сказав актор.

Обом знаменитостям зараз 31 рік. В інтерв'ю британським ЗМІ Харінгтон зізнався, що йому навряд чи вдасться переконати наречену зіграти весілля в стилі "Гри престолів".

Свято пара проведе в шотландському замку Уордхілл. Він побудований в XII столітті, з XVI століття знаходиться у володінні клану Леслі. Батько нареченої Себастьян Арбатнот-Леслі - глава клану в графстві Абердіншир.

А виросла актриса в іншому замку - Ликлихед, який тепер її батьки перетворили в невеликий готель. "Мені, звичайно, дуже пощастило вирости там, де я виросла", - розповідала в одному з інтерв'ю Роуз. За її словами, вона обожнювала носитися по будинку і грати в лісі з братами і сестрами, хоч часом ідилія набувала досить суворих форм. Взимку в замку був такий холод, що пара йшла з рота, а спати доводилося з грілкою в ліжку.

І Кіт, і Роуз мають потомствених аристократів в роду, але є нюанси. Батько Кіта Харінгтона Девід нещодавно успадкував титул баронета, не будучи при цьому дворянином. В такому випадку це звання не робить його лордом і не передається автоматично всім його дітям.

Саме тому сам актор отримає титул навряд чи: він повинен дістатися його старшому брату Джеку. При цьому в роду братів Харінгтонів були і потомствені аристократи - як Англії, так і Шотландії, що тільки заплутує аматорів генеалогічних древ серед фанатів "Гри престолів".

З Роуз Леслі все трохи простіше - вона і правда походить з родини потомствених абердинских аристократів.

Цікаво, що генеалогічні лінії обох сходять до англійського й шотландського короля XVII століття Карла II. Втім, у світі проживають тисячі його нащадків.

Ці дворянські та генеалогічні перипетії призвели до того, що оголошення про заручини акторів в газеті викликало суперечливі відгуки. Хтось вважав його занадто старомодним, інші, навпаки, занадто неформальним: раз вже вирішили давати оголошення в Times, не варто замовчувати своє походження.

З минулого літа пара володіє невеликим маєтком на сході Англії, центральна будівля якого - дерев'яний будинок XV століття - обійшовся їм в 1,75 млн фунтів ($2,49 млн).

Як сказав з цього приводу сам Харінгтон, він переїхав туди зі своєю кращою подругою Роуз і що він дуже-дуже щасливий.

На весіллі, як очікується, виступить фолк-рок-ансамбль Mumford & Sons, з якими Кіт і Роуз дружать не перший рік.