Зірки «Гри престолів» Кіт Харінгтон і Роуз Леслі одружилися у Шотландії

Серед гостей були присутні колеги акторів на знімальному майданчику «Гри престолів», в тому числі Софі Тернер і Мейсі Вільямс.

Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Харінгтон і його партнерка Роуз Леслі, яка зіграла його кохану Ігрітт, одружилися.

Церемонія пройшла в замку в Шотландії, повідомляє «Бі-бі-сі».

Серед гостей були присутні колеги акторів на знімальному майданчику «Гри престолів», в тому числі Софі Тернер і Мейсі Вільямс.

Раніше повідомлялося, що Кіт Харінгтон і Роуз Леслі заручені.

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Чутки про те, що між екранними закоханими виникли відносини і в житті, вперше з'явилися в 2012 році. Як зазначає видання, через рік Кит Харінгтон і Роуз Леслі розлучилися, проте згодом об'єднались. Вперше вони з'явилися на публіці як пара в квітні 2016 року на церемонії вручення премії Лоуренса Олів'є в Лондоні.

Молоді люди опублікували оголошення в місцевій газеті The Times, яке свідчить: «Містер К. С. Харінгтон і Міс Р. В. Леслі. Оголошується про заручини між КІтом, молодшим сином Девіда і Дебори Харінгтон з Ворчестшира, і Роуз, середньої дочки Себастьяна і Кенді Леслі з Абердиншира».