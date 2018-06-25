В Ізраїлі можуть відмовитися проводити Євробачення в Єрусалимі - ЗМІ

Єдиний майданчик, що відповідає стандартам Євробачення, знаходиться в Тель-Авіві.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019, швидше за все, проведуть не в Єрусалимі. Хоча у конкурсі між чотирма містами-претендентами нова столиця Ізраїлю є (Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат).

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Як розповіли в міністерстві фінансів, єдиний майданчик, що відповідає стандартам Євробачення, знаходиться в Тель-Авіві - це один з павільйонів міського Центру ярмарків, передає Страна.ua.

Зараз броадкастер "Кан" веде переговори з відомством з приводу фінансування заходу. Імовірно, на Євробачення Ізраїль витратить від $16,6 млн до $22,1 млн. Проте до остаточного рішення з приводу місця проведення Євробачення повинен пройти конкурс міст-претендентів всередині країни, в якому може взяти участь і Єрусалим.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль отримав право приймати Євробачення в травні цього року, після перемоги на конкурсі ізраїльської виконавиці Нетти Барзілай.