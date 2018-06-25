Тіло розчленував на 11 частин: з'явилися моторошні подробиці убивства українки голлівудським сценаристом (відео)

Лише в червні рідні Яни Касьян дізнались деталі подій дворічної давнини.

У Сполучених Штатах розслідують смерть 30-літньої киянки Яни Касьян. У злочині звинувачують її цивільного чоловіка – голлівудського сценариста та автора коміксів 35-річного канадця Блейка Лейбела.

Блейк – нащадок заможних батьків. Тато – мільйонер, магнат будівельного бізнесу та колишній олімпійський чемпіон. Із Лейбелом Яна познайомилася у 2014 році в Лос-Анджелесі. Через рік після знайомства Яна завагітніла. Блейк завжди був поруч та підтримував цивільну дружину на пологах. У пари народилася донечка, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Яна забрала до США і маму. І тут Блейка наче підмінили. За кілька днів після народження доньки його затримала поліція. Звинувачення дуже важкі - за зґвалтування жінки. Аби витягти чоловіка з в'язниці, Яна вносить заставу в 100 тисяч доларів. Суду ґвалтівник очікує дома. Аж раптом зникає сама Яна.

Її мати три дні чергувала під будинком, де жили її донька та зять. Яна не відповідала на численні телефонні дзвінки. Жінка вимагала поліцейських зайти до будинку, який розташований в одному з найпрестижніших та дорогих районів Лос-Анджелеса. Каже, що чула стогони Яни, але копи бездіяли. Вони пояснювали, що не мають права вриватися до приміщення, коли там тихо.

Лише на третій день поліцейські увійшли до будівлі. Там і знайшли тіло Яни. Блейка ж довелось затримувати силоміць. Додому Яна повернулася в закритій цинковій труні. Що в середині - мама Оля й не побачила. Труну відкривати заборонили. Більше того, похорон відбувся без неї. В той час вона билася за опіку над новонародженою внучкою.

Лише за два роки на суді було оприлюднено деталі вбивства 30-річної українки. Просто під час слухань мама Яни раз за разом непритомніла. Присяжні теж не витримували почутих деталей та виходили із зали.

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"Повністю зняв скальп і продовжував над нею знущатися. Вона жила. Він їй відрізав вушко. Він зняв їй половину правої частині обличчя. Нижче підборіддя біля горла був страшний укус - був сильний удар з лівої сторони щічки. Він їй вирізав бровки, які валялися між матрацами", - з болем розповідає мама вбитої українки.

Тепер мама Оля знає, чому труну не дозволили відкривати. Тіло Яни Блейк він розчленував на десяток частин і виніс у сміттєвих пакетах.

"Всі частини тіла Яни - вони знайшли 11 мішків - на смітнику. Там було і все волосся Яночки. Яночкине вушко. Всі частини тіла. Він її різав ножем. Він різав бритвою", - не може стримати сліз мама Оля.

У ЗМІ потрапило кілька фото з місця трагедії. Поруч з тілом Яни Блейк поставив картину, яку намалював сам. Він втілив у життя свою роботу, комікс став його інструкцією для вбивства жінки. На обкладинці його збірки з найпопулярнішими малюнками під назвою "Синдром" - немовля зі знятим скальпом.

Лейбел так своєї провини і не визнав. Відхрещується і від вбивства, і від коміксу. На суд прийшов у білому костюмі. Багата та впливова родина Лейбелів найняла йому з десяток адвокатів. Вони уникають будь-яких коментарів журналістам про цю гучну та зухвалу справу та забороняють його знімати.

Але присяжні були одностайні. Блейк Лейбла визнали винним у вбивстві українки. Вирок 37-річному чоловікові оголосять вже у вівторок, 26 червня. Швидше за все, на нього чекає довічне ув’язнення.