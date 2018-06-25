Зірка-лесбійка з серіалу "Секс у великому місті" показала сина-трансгендера (фото)

Американська актриса, відома в одній з головних ролей у серіалі "Секс у великому місті" Синтія Ніксон показала шанувальникам в соцмережах вже дорослого первістка сина Семюеля, який є відкритим трансгендером.

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Синтія опублікувала фото з сином на своїй сторінці в Instagram з нагоди Trans Day of Action. Це щорічний марш, який проводиться в Нью-Йорку з метою привернути увагу суспільства до дискримінації та насильства щодо трансгендерів.

"Я дуже пишаюся моїм сином Семюелем Джозефом Мозесом (якого звуть Сеф), який у цьому місяці закінчив коледж. Я вітаю його і всіх, хто відзначає сьогодні Trans Day of Action", – прокоментувала фотографію Ніксон.

Нагадаємо, Синтія Ніксон живе в шлюбі з Крістін Маріноні. Вони познайомилися на протестній акції батьків, обурених скороченням бюджету державних шкіл.

У 2012 році пара одружилася, сім'я виховує 6-річного сина Макса Еллінгтона Ніксон-Маріноні.