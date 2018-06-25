На аукціон виставили любовний лист Мадонни, адресований відомій моделі

Продають послання на аукціоні — Gotta Have Rock and Roll, початкова ціна письма 15 тисяч доларів.

На торги виставили любовний лист Мадонни моделі Аманді Казале, яка знялася в її відвертому кліпі на пісню Justify My Love.

Продають послання на аукціоні — Gotta Have Rock and Roll, початкова ціна письма 15 тисяч доларів.

Читайте також59-річна Мадонна оголосила, що виходить заміж (фото)

Сама Аманда зізналася, що це послання — всього лише одне з багатьох, отриманих від співачки, пише peopletalk.

У ньому Мадонна називала Казале найкрасивішою жінкою у світі і говорила про те, що мріє поцілувати її знову (в кліпі у них вже був поцілунок).

Нагадаємо, до цього на аукціон вже виставляли особистий лист Мадонні від Тупака Шакура. У ньому репер пояснював зірці, що вони не можуть бути разом через її колір шкіри.