Чемпіонат світу варто було використати для викриття злочинів Путіна – Gazeta Wyborcza

Інколи проголошений захист прав призводить до тріумфу ще більшого зла.

Жодні цінності не применшують питання про те, наскільки злою буде ціна реалізації такого добра. Чи футболісти, вболівальники, FIFA мають право на глобальне футбольне свято у вигляді Чемпіонату світу і всіх тих переваг, які він несе? Так, мають! Але якою буде ціна? Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Яцек Жаковський.

Він зауважує, що з певної точки зору FIFA має право не переносити мундіаль з Росії в іншу країну попри те, що російські війська вторглися в Україну, попри незаконне ув’язнення кінорежисера Олега Сенцова і інших українців, попри порушення прав людини в РФ чи атак російських тролів проти західних демократій. В будь-якому випадку, аргументи «за» важливі. Але також важливе і питання виправданості ціни. Чи наслідки певної боротьби за якісь хороші права можуть бути гіршими, ніж порушення цих прав? Все залежить від методів.

Приміром, методи Володимира Леніна змінили систему несправедливості на взагалі злочинну. А ціна міжнародного футбольного свята в Росії – це прийняття злочинів Володимира Путіна. У цих випадках погані методи призведи того, що боротьба за нібито добро породжує ще більше зло.

«Ціною мундіалю не було б зміцнення агресивного путінського режиму, якби футболісти, репортери, вболівальники своєчасно пригадали, що бачать моральну небезпеку від загравання з кривавим диктатором. Це деталі, але вони життєво важливі. Якби, наприклад, спортсмени і всі інші мали досить розуму і порядності, щоб використати Олімпіаду в Берліні для викриття злочинності гітлерівського режиму, історія могла б піти іншим шляхом. А концтабір в Дахау в той час вже діяв на всіх парах! Якби в 1936 році завдяки Олімпіаді необхідність супротиву закріпилася в свідомості Заходу, то, можливо, в 1938 році Чамберлен і Даладьє зі страху перед виборцями не капітулювали б у Мюнхені, демократії стали б на боці меншості в Німеччині і мільйони життів вдалося б врятувати», - пише оглядач.

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Права на приватну власність, справедливість, винагороду, розваги, доходи безпеку дуже важливі. Вони варті того, щоб їх захищати. Але це ніяк не виправдовує закривання очей на порушення основних свобод. Жодні цінності не применшують питання про те, скільки зла буде коштувати така реалізація добра. І чи не можна було цю ціну зменшити.