Зірку серіалу "Район Мелроуз" госпіталізували вдруге за тиждень - напала на поліцейського та лікаря

На цей раз хтось із членів сім'ї Локлір викликав додому швидку і поліцію, оскільки вона була п'яна і вела себе неадекватно.

Навколо зірки серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір, яку минулого тижня госпіталізували після погроз застрелитися, не вщухають скандали.

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Так, в ніч на неділю, 24 червня, актрису знову заарештували – вже другий раз за рік. На цей раз хтось із членів сім'ї Локлір викликав додому швидку і поліцію, оскільки вона була п'яна і вела себе неадекватно. Однак, коли служби прибули, Гізер накинулася і на поліцейського, і на лікаря, повідомляє ТСН.

Актрису доставили в лікарню, а потім в тюрму. Зараз стало відомо, що Локлір випустили з в'язниці під заставу в 20 тисяч доларів. Гізер відправилася в лікарню, де почне добровільне лікування алкоголізму, а також поспілкується з психологами, які допоможуть їй вирішити проблеми психічного здоров'я.

Нагадаємо, що наприкінці лютого зірку серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір заарештували за побиття свого бойфренда. Актриса накинулася з кулаками і на поліцейських.