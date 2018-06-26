Сенцов не дав Росії попіаритися на Чемпіонаті світу – Atlantic Council

Голодування українця перенесло новини про чемпіонат в Росії зі спортивних на політичні сторінки світових газет.

Чемпіонат світу з футболу в Росії – це «потьомкінське» спортивне шоу, блискучий фасад, який повинен був зобразити країну розвиненою і цивілізованою. Хоча насправді РФ зовсім не така. Факт в тому, що під час останніх міжнародних спортивних подій російські атлети були спіймані на масовому використанні допінгу. Крім того, Володимир Путін використовував міжнародні шоу для маскування вторгнень в сусідні країни, зокрема в Грузію і Україну.

Відколи 14 червня почався Чемпіонат світу з футболу, російські танки поки не в’їжджали в менші країни. Але чемпіонат Москві зіпсувало голодування українського кінорежисера Олега Сенцова, який вже більше місяця відмовляється від їжі у сибірській в’язниці, куди його кинули незаконно.

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Про це в своїй статті пише старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Даєн Френсіс, нагадуючи, що 41-річний українець голодує вже більше 40 днів, щоб під час Чемпіонату світу привернути увагу світу до катування і несправедливого ув’язнення ще 64 українців. Ці порушення прав людини і той факт, що нікому досі не дозволили визначити реальний стан здоров’я Сенцова, викликало хвилю осуду з боку людей і урядів по всьому світі. Ця історія потрапила не на спортивні сторінки газет, а на перші шпальти. Автор нагадує про звернення режисерів з Росії і інших країн з вимогою звільнити Сенцова. Цього ж вимагав Євросоюз, який назвав ув’язнення українця «порушенням міжнародних законів і елементарних стандартів судочинства». Президент Франції Еммануель Макрон піднімав це питання під час зустрічі з Путіним. А президент США Дональд Трамп скористався скандалом для того, що звинуватити свого попередника Барака Обаму в анексії Криму.

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Як завжди, Путіну байдуже до всієї цієї критики. Кремль не допустив українських правозахисників до Сенцова і інших в’язнів, цинічно відкинувши, що всі вони «росіяни, а не українці». Пропагандистська машина Росії теж розгорнула свій арсенал дезінформації, поширюючи вигадки, що Сенцова нібито не катують в російській в’язниці. А всі синці на його тілі – це результат його «содомазохістських» вподобань.

Але весь світ добре знає, що Москва бреше. І це така ж брехня, як і те, що Україна «збила» малайзійський рейс MH17, а не російські військові. Путін і його банда такі ж переконливі, як і футболісти-симулянти. Не важливо, наскільки блискучі нові стадіони і футбольне свято в Росії. Сенцов нагадав світу, що Росія – це парія. І її злочини потрібно викрити.