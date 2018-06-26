Хотіла прикрасити гастролі "нацистською" символікою: "золотий" медальйон від Шакіри викликав скандал (фото)

Промоутер Шакіри відреагував на зауваження користувачів соцмереж і приніс свої вибачення.

Шакіра в рамках свого світового гастрольного туру запустила в продаж власну лінію прикрас, одна з яких викликала бурну реакцію у користувачів мережі.

Читайте такожПриклад для України: Китай взяв під контроль діяльність артистів - під забороною опинилися татуювання і реп

На сторінці офіційного інтернет-магазину концертної продукції і в Facebook-акаунті Шакіри користувачі помітили золотий ланцюжок з медальйоном, який дуже схожий на нацистський символ "Чорного сонця". Крім того, на кулоні були написи "Шакіра" та "Всесвітній тур Ельдорадо".

Більшість користувачів тут же звинуватили знаменитість в необережності використання символіки. "Дорога Шакіра, ти знаєш, що твій медальйон зображує важливий нацистський символ, поширений СС під час нацистської епохи?", "Фашистський символ як прикраса для твого міжнародного туру? Ти, серйозно, Шакіра?", - пишуть користувачі.

До речі, промоутер Шакіри відреагував на зауваження користувачів соцмереж і приніс свої вибачення: "Ми щиро перепрошуємо за цю ненавмисну схожість і назавжди прибрали продукт (з продажу)". Дійсно, на сайті та на сторінці Шакіри в Facebook прикраси, вартість якої становить 9,95 доларів, більше немає.