Другий ступивший на Місяць астронавт судиться з власними дітьми (відео)

Олдрін звинувачує їх у незаконному привласненні коштів, а також у тому, що вони підривають його репутацію.

Американський астронавт Базз Олдрін подав до суду на двох своїх дітей і колишнього бізнес-менеджера. Олдрін звинувачує їх у незаконному привласненні коштів, а також у тому, що вони підривають його репутацію.

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Астронавт звернувся до суду у штаті Флорида з відповідним позовом: за тиждень до цього діти Олдріна вирішили в судовому порядку забрати у батька контроль над його фінансами, передає Бі-бі-сі.

Родичі стверджують, що у них не було іншого вибору: за їхніми словами, 88-річний Олдрін впадає в старече слабоумство (або, як йдеться в позовній заяві, "страждає від зниження когнітивних здібностей") - і, відповідно, йому необхідний опікун.

В інтерв'ю Wall Street Journal Олдрін, полковник ВПС США у відставці, сказав, що: "Ніхто навіть близько не може подумати, що мені потрібен опікун".

У своєму клопотанні він також стверджує, що його син, дочка і колишній бізнес-менеджер Крістіна Корп підірвали його "особисті стосунки", заборонивши йому одружитися.

Предметом юридичного спору є питання про право управління його фірмою Buzz Aldrin Enterprises, а також некомерційним фондом ShareSpace Foundation, який теж належить йому.

60-річні діти Олдріна Ендрю і Джаніс у своєму позові стверджують, що їхній батько недавно завів собі нових друзів, які сіють ворожнечу між ним і його сім'єю.

Вони також стверджують, що той став "загрозливо швидко" витрачати гроші.

Сам Базз Олдрін заявляє, що Крістіна Корп та його діти неправомірно взяли під свій контроль його фінанси, в тому числі і "космічні сувеніри" вартістю в кілька мільйонів доларів.

За його словами, вони використовували свої зв'язки з ним для збагачення.

Астронавт також стверджує, що діти кілька років обмовляли на нього, стверджуючи, що у нього деменція і що він страждає від синдрому Альцгеймера.

Олдрін-старший звинувачує сина, в тому, що той свідомо експлуатує старого, "шляхом обману та залякування" забираючи у нього його власність, а дочку - у шахрайстві та протидії його фінансовим інтересам.

Найстарший син Базза не бере участі в процесі і в судових документах не згадується.

На цьому тижні обстеження Олдріна повинен провести призначений судом психіатр.

Його діти оприлюднили заяву, в якій кажуть, що засмучені безпідставним відповідним позовом батька. "Наша сім'я міцна, і ми вміємо працювати разом, щоб вирішувати виникаючі проблеми", - йдеться в спільній заяві дітей Базза Олдріна. "Ми дуже любимо і поважаємо батька і сподіваємося, що рано чи пізно це все буде позаду, і ми відновимо тісні відносини", - йдеться в заяві.

20 липня 1969 року Базз Олдрін став другою людиною, що ступила на Місяць. Він був у складі команди "Аполлон-11", з борту якого в 1969 році на поверхню Місяця ступили перші дві людини. Президент Річард Ніксон зустрівся з астроавтами "Аполло-11", коли ті ще знаходилися на карантині після повернення на Землю. В останні роки Олдрін пропагував ідею відправки людей на Марс.