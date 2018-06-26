Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк показала свого бойфренда на чужому весіллі (фото)

Кажуть, що між знаменитостями спочатку просто зав'язався флірт, який переріс у побачення і навіть спільні подорожі.

Не встигли вщухнути новини про весілля Джона Сноу з "Гри престолів" з колегою по знімальному майданчику Роуз Леслі, як голлівудські таблоїди повідомили про нову пару, яка пов'язана з відомим серіалом.

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Актриса Емілія Кларк закохалася. Її хлопцем, з яким селебріті все частіше стали помічати папараці, виявився Джозеф Демпсі, пише lux.fm.

Джо також колега харизматичної красуні по серіалу. Він зіграв Джендрі, бастарда короля Роберта Баратеона і також полюбився фанатам "Гри престолів".

Кажуть, що між знаменитостями спочатку просто зав'язався флірт, який переріс у побачення і навіть спільні подорожі. На весілля своїх друзів, Кіта і Леслі, вони також прибули разом.