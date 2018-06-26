Поки Рибка в Таїланді: скандальну повію судять заочно в Москві (відео)

Один з найбагатших росіян вимагає від неї компенсацію в мільйон рублів – за все те неподобство, що спокусниця розповіли про нього у соцмережах і своїх книгах.

Скандальну повію Настю Рибку, яка сидить в Таїланді, судять заочно в Москві. Читайте такожРосійську повію Настю Рибку і її спільника звинуватили у груповому сутенерстві Минулого тижня суд вчергове розглядав справу олігарха Олега Дерипаски проти Насті Рибки і Алекса Леслі. Один з найбагатших росіян вимагає від них компенсації в мільйон рублів – за все те неподобство, що спокусники розповіли про нього у соцмережах і своїх книгах. Як повідомляв УНІАН, суд міста Паттайя в Таїланді виправдав Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, Анастасію Вашукевич, відому як Настя Рибка, та ще шістьох росіян і білорусів у справі про незаконну підприємницьку і трудову діяльності на території країни.

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