Поки Рибка в Таїланді: скандальну повію судять заочно в Москві (відео)
18:01, 26 червня 2018Світ
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Один з найбагатших росіян вимагає від неї компенсацію в мільйон рублів – за все те неподобство, що спокусниця розповіли про нього у соцмережах і своїх книгах.
Стала відомою завдяки сексу з олігархом і тепер від цього страждає / instagram.com/nastya_rybka
Скандальну повію Настю Рибку, яка сидить в Таїланді, судять заочно в Москві.
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Минулого тижня суд вчергове розглядав справу олігарха Олега Дерипаски проти Насті Рибки і Алекса Леслі.
Один з найбагатших росіян вимагає від них компенсації в мільйон рублів – за все те неподобство, що спокусники розповіли про нього у соцмережах і своїх книгах.
Як повідомляв УНІАН, суд міста Паттайя в Таїланді виправдав Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, Анастасію Вашукевич, відому як Настя Рибка, та ще шістьох росіян і білорусів у справі про незаконну підприємницьку і трудову діяльності на території країни.
Скандальну Настю Рибку, що сидить у Таїланді, заочно судять у Москві
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