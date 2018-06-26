Трамп і Путін можуть обмінятися фальшивими обіцянками щодо України – Financial Times

Російський президент може нечітко натякнути на якусь поступку в обмін на одностороннє ослаблення американських санкцій.

Білий дім і Кремль, схоже, серйозно просунулися вперед у підготовці зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка має відбутися в липні у ще не обраній третій країні. Однак, і в США, і в Росії від цієї їхньої розмови віч-на-віч не чекають жодного прориву, пише Financial Times.

У Москві вважають, що якщо зустріч взагалі відбудеться, це вже буде успіх і прогрес. А якщо вдасться знайти хоч один пункт, з яким погодяться обидві сторони, це вже буде перемога. В Кремлі сподіваються на розмову президентів про Україну, Сирію, КНДР і контроль озброєнь. І водночас вважають, що за жодним з цих напрямків США і Росія не зможуть досягти згоди. Вірогідно, сторони домовляться про співпрацю в якомусь другорядному напрямку, щоб пізніше це стало фундаментом для поступового збільшення взаємодії.

У свою чергу, американські чиновники сумніваються, що Трампу вдасться укласти якусь «велику угоду» з Путіним. Однак, вони схвалюють його спробу пом’якшити напругу у двосторонніх відносинах.

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«Трамп може спробувати укласти фальшиву «велику угоду», згідно з якою ми отримаємо розмиті обіцянки Путіна щодо України в обмін на одностороннє пом’якшення санкцій, умисний зрив Америкою саміту НАТО чи запрошення Путіна у якусь структуру безпеки, яка буде масштабнішою, ніж НАТО», - вважає колишній співробітник Держдепартаменту Даніел Фрід.

Він також допускає, що Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про відновлення спроб налагодити чітку координацію між військовими США і Росії, а також скоротити масштаби навчань.