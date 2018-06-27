Популярна у 2000-х співачка залишає сцену через проблеми зі здоров'ям

Співачка взяла безстрокову творчу відпустку. На прощання МакЅим вирішила зробити подарунок всім шанувальникам – зовсім скоро вона презентує новий кліп. Тепер увесь вільний час артистка буде відновлювати сили і перебувати поруч із дітьми.

МакЅим після 12 років творчої діяльності йде у безстрокову відпустку. Причиною стали проблеми зі здоров'ям артистки, які не дають їй можливості далі гастролювати і виступати. Співачка не прощається з публікою назавжди — після відновлення вона має намір знову зайнятися творчістю.

Через погіршення самопочуття МакЅим довелося скасувати заплановані концерти у кількох російських містах, також вона не змогла бути присутньою на щорічній зустрічі із шанувальниками у свій день народження, передає "СтарХіт".

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Представники артистки поки не коментують її стан, але запевняють, що приводів для сильного занепокоєння немає. Не відкидається, що в майбутньому МакЅим постане перед публікою у новій іпостасі. Вказати точні дати повернення на сцену, однак, наразі неможливо.

Тепер свій час співачка планує присвячувати донькам –дев'ятирічній Олександрі та трирічній Марії.

Перед відходом у безстрокову творчу відпустку МакЅим готує подарунок усім, хто цінує її творчість, — презентує кліп на пісню «Тут і зараз», який вийде найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше під заборону "Миротворця" потрапила співачка МакЅим.