Українці забувають про війну в своїй країні – Washington Post

Чим довше триває конфлікт, тим більшою стає прірва між тими, хто опинився в жерлі війни, і тими, хто живе в мирних регіонах.

Війна між армією України і військами Кремля на Донбасі відбувається всього за шість годин їзди потягом від української столиці. Але для деяких українців це ніби десь у іншому всесвіті.

Єдиний гарячий конфлікт у Європі, який триває вже п’ятий рік без будь-яких ознак можливості завершення, зник з заголовків газет в Україні і за її межами, пише американське видання Washington Post.

У Києві люди зайняті іншими проблемами. Літо почалося, вуличні кафе переповнені, а темп життя, здається, сповільнюється зі зростанням температури на вулиці. Але активісти, такі як фотограф і колишній боєць «Азова» Олесь Кромпляс, намагаються змінити вектор уваги людей. Цього місяця Кромпляс запустив мистецький проект, щоб нагадати мешканцям Києва про конфлікт, який відібрав життя 10,3 тисяч людей і змусив переїхати ще 2 мільйони. Проект називається «Війна поруч». В його рамках автор створив силуети різних людей з металу в повний зріст, усіяні дірками від куль. Ці роботи розставлені в парках і на більш людних площах столиці України.

«Я хотів встановити силуети там, де збираються люди, у неочікуваних місцях. Щоб шокувати і здивувати їх, щоб змусити подумати про війну», - пояснив фотограф.

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Але видання зауважує, що поки що проект Кромпляса не наблизив війну, а якраз підкреслив її віддаленість. Металеві роботи просто створюють перешкоди на людних вулицях. Водночас, виставка вказує на байдужість, з якою деякі українці ставляться до своїх співвітчизників зі знищеного війною сходу України. Плоскі металеві форми зображують не характерних персонажів, а безликих жертв.

Глухий кут, у який зайшла війна і яку деякі коментатори називають «війною на виснаження», створює неприємності для українських чиновників. Як зберегти надію і відчуття гострої потреби на тлі конфлікту, кінця і краю якого не видно. Розуміння того, що Україна зіштовхнулася з вторгненням чужої армії і бореться за саме своє існування, мотивує багатьох. Але чим довше триває війна, тим більш далекою вона здається. І ця дистанція створює прірву між тими, хто опинився в самому жерлі війни, і тими, хто живе у мирних регіонах країни.

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Видання наголошує, що Україна насправді не «розділена» на російськомовний проросійських схід і україномовний проєвропейських захід, якою її часто зображували. Насправді війна певною мірою допомогла консолідувати суспільство. Прихильність до НАТО і Євросоюзу зросла, а опитування свідчать, що більшість мешканців навіть у захоплених регіонах на сході хочуть зберегти цілісність країни. Раніше існували гострі соціальні, економічні і політичні відмінності між індустріальним Донбасом і іншими регіонами країни. Багато українців тривалий час ставилися до Донбасу як до окремого суспільства з сумнівною політичною надійністю. Війна ж допомогла прибрати ці розбіжності.